Ultimo giorno per votare i “quattro“ di Randa Joe Per vincere una famiglia

Si chiamano Salvo, Buck, Ohara e Beta i quattro cani di questa settimana che partecipano a “Randa Joe - Concorso fotografico per quadrupedi senza casa”, che andrà avanti ogni settimana per tutta l’estate. Ancora per oggi sarà possibile votare sulla pagina Facebook Randa Joe il cane preferito fra gli adottabili in gara del canile municipale di Pontetetto, cliccando sull’emoticon assegnata al concorrente prescelto, per la possibile vittoria di una casa ed una famiglia. Nel caso invece si scelga di adottare un concorrente, basta inviare una mail a [email protected]