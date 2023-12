Ultimo giorno per visitare la mostra fotografica “Ricordati di te”, contro la violenza sulle donne, alla casermetta San Frediano, aperta dalle 15 alle 17,30. La mostra è organizzata dall’associazione culturale “ArtisticaMente” col patrocinio del Comune, della Provincia e dell’Unicef. L’evento è stato realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato e della Questura, i cui dirigenti e rappresentanti sono intervenuti all’inaugurazione, insieme alla presidente del gruppo Musici e Sbandieratori della città di Lucca Rosella Simoncelli e all’assessora Simona Testaferrata. L’evento ha riscosso consensi più che favorevoli e la critica d’Arte Giovanna Riu ha messo inevidenza la valenza artistica ed emozionale delle opere esposte. Chi non lo avesse ancora fatto, è invitato a visitare questa mostra il cui scopo principale è quello di sensibilizzare ulteriormente il pubblico su questa triste e dolorosa tematica. Nelita Specchierla e Rossana Zoppi, del direttivo, ringraziano autori, autrici e cariche istituzionali per la partecipazione e la collaborazione. Grazie anche a Francesco Bargi e Marianna Perilli che hanno recitato due brani sulla violenza di genere scritti da lei e da Stefano Giuntini.