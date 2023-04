Ultimo giorno di musei gratis per i lucchesi

Oggi è l’ultimo giorno della Settimana della Libertà che offre la possibilità ai cittadini residenti nel comune di Lucca di visitare musei e monumenti gratuitamente. Un numero di presenze che è andato via via in rapida escalation man mano che ci si avvicinava a questo fine settimana. Basti dire che in un giorno qualunque come venerdì scorso sulla Torre delle Ore su un totale di 181 ingressi totali quelli dei lucchesi in gratuità sono stati ben 117. Sulla Torre Guinigi su 830 ingressi totali, sempre venerdì, i lucchesi gratuiti sono stati 124.

All’Orto botanico la lucchesità l’ha fatta da padrone con 215 residenti in gratuità su un totale di 388 accessi. “Un’ulteriore conferma - sottolinea Roberto Di Grazia, amministratore unico di Metro srl che gestisce i tre monumenti - che i cittadini lucchesi, se coinvolti sulla propria storia e sui propri gioielli architettonici rispondono bene”.

Gli appuntamenti di oggi. Vediamo dunque le opportunità (le ultime) di oggi: Torre Guinigi eTorre delle Ore potranno essere visitate ancora oggi gratuitamente per i Lucchesi dalle 10.30 alle 18.30 e anche l’Orto Botanico è aperto oggi dalle 10.30 alle 19.30. Il Museo della cattedrale è fruibile gratuitamente per i lucchesi ancora oggi in orario 10-18. La Domus Romana propone visite guidate oggi dalle 15 alle 18. Visitabile in formula ticket free ancora per oggi anche il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci, dalle 11 alle 19. Per effettuare la visita, i cittadini lucchesi non dovranno far altro che presentarsi all’orario indicato al monumentomuseo prescelto, muniti di documento di riconoscimento.

