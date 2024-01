Ultimissimi biglietti per “Madama Butterfly“ il 17 e 18 febbraio

Da ottobre a marzo, il cartellone operistico della Stagione 2023-2024 del Teatro del Giglio ha portatto e porterà in scena due titoli pucciniani – Bohème e Madama Butterfly – due titoli cardine - Barbiere di Siviglia e Trovatore - cui si aggiunge il donizettiano Elisir d’amore, progetto di formazione musicale realizzato e prodotto dal Teatro del Giglio in collaborazione con il Conservatorio L. Boccherini. In programma sabato 17 febbraio alle ore 20.30 e domenica 18 febbraio ore 16 la Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano diretta da Alessandro D’Agostini Il nuovo Regia Rodula Gaitanou, Scene e costumi da Takis, Yasko Sato e Federica Vitali (Cio-Cio-San rispettivamente il 17 e 18 febbraio), Riccardo Della Sciucca (F. B. Pinkerton), Asude Karayavuz (Suzuki) Devid Cecconi (Sharpless). Ultimissimi biglietti. Per informazioni tel. 0583 465320 - [email protected].