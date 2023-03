“Ultimissime su Sissi“ di Patrick Poini, domani alla libreria Ubik

A 124 anni dalla morte, Elisabetta, Imperatrice d’Austria e Regina d’Ungheria, è ancora protagonista della cronaca. “Ultimissime su Sissi” è il secondo libro, dopo “Sissi in prima pagina”, che Patrick Poini, scrittore e volto noto dell’informazione in Versilia e Lucchesia, ha voluto dedicare a questa indimenticabile figura storica e che presenterà domani alle 18 alla libreria Ubik in via Fillungo. Parteciperanno all’incontro Donatella Buonriposi, Gina Truglio,Virginia Volpi, Patrizia Lazzarini e Giampiero Pierini. In Ultimissime su Sissi – 34 capitoli che coprono 43 anni (dal fidanzamento alla morte) – si legge nella presentazione - arricchiscono di nuovi particolari la figura di uno dei personaggi storici più affascinanti.

Ampio lo spazio che l’autore ha voluto dare alle testimonianze di chi la incontrò personalmente: da una villeggiante di Kissingen, a un famoso attore che ebbe l’onore di recitare per lei e per la famiglia imperiale, fino a un responsabile della sua sicurezza che riuscì a conquistarne la fiducia e a frenarne la “disobbedienza”.

Molto interessante e anche inedito il materiale dei giorni successivi all’assassinio a Ginevra: dai dimenticati disordini di Trieste ai messaggi di cordoglio inviati a Francesco Giuseppe dai potenti di tutto il mondo.