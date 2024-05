Ultimi giorni per visitare la mostra “E vissi d’arte“ di Dantès

Ultimo fine settimana per visitare la mostra fotografica "Vissi d’arte" di Dantès - al secolo Dante Luci – che sarà aperta fino a domani e che ha riscosso un ottimo successo di visitatori con un flusso continuo soprattutto durante i giorni festivi e i weekend. Inaugurata lo scorso 4 aprile, infatti, è stata méta di turisti e scolaresche che non hanno perso l’occasione per ammirare le opere del fotografo lucchese, esposte per iniziativa della Provincia di Lucca e dell’associazione culturale e di promozione sociale ‘Il Museo del Castagno’ di Colognora di Pescaglia, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca e il patrocinio della Regione Toscana.

In mostra 100 fotografie ‘fine-art’ in bianco e nero, stampate in grande formato, 40 delle quali totalmente inedite: un lavoro che ha richiesto anni di ricerca e che rappresenta il risultato di un viaggio alla scoperta di arti e professioni, spiegate da accurate descrizioni in italiano e in inglese. Dantès (Dante Luci) è un fotografo lucchese autore di mostre fotografiche e pubblicazioni come “Vissi d’Arte”, “L’Occhio del Tempo”, “Gli ultimi Pescatori”, “Wabi Sabi”, “Regeneration”, nonché di importanti reportage e collaborazioni editoriali e artistiche con Alberto Angela, Hahnemühle, Mondadori, Rizzoli, Focus, LuccaCrea e molti altri. Da qualche anno si dedica quasi esclusivamente al reportage inteso come narrazione visiva, prevalentemente in bianco e nero. Sue fotografie sono state esposte al recente Photopia 2023 di Amburgo nello stand Hahnemühle accanto a nomi prestigiosi della fotografia mondiale.

La mostra - allestita nell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, accessibile anche a persone con capacità motorie o sensoriali ridotte - resta aperta fino a domenica 12 maggio, a ingresso libero e sabato e domenica sarà visitabile dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.