Ultime opportunità per il laboratorio kids della mostra Eklettica

Iscrizioni aperte per il laboratorio di Artebambini che si tiene lunedì 8 aprile alle 17 all’interno della mostra “Eklettica. La metamorfosi della forma”, personale di Roberto Altmann organizzata dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e dalla Fondazione Lucca Sviluppo al Palazzo delle Esposizioni di Lucca. Si tratta di attività gestite, all’interno della mostra, da Artebambini: laboratori dedicati a bambine e bambini dai 3 anni in su, che nelle precedenti giornate sono andati sold out (foto in allegato). Il percorso conduce nelle sale espositive alla scoperta delle opere: davanti ad alcune saranno condotte letture e laboratori che permetteranno di costruire un dialogo con la poetica dell’opera d’arte. I bambini saranno accompagnati, attraverso attività, nei segni dell’artista, giocando tra figurativo e astratto, gesto grafico e movimento, margini e spazi. Il divenire, l’eterno trasformarsi, il qui e l’altrove saranno il filo conduttore delle ricerche dei bambini tra arte, gioco e narrazione. Per info e prenotazioni: [email protected], tel 3339676264.