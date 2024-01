Ultima replica per “Iliade. Il gioco degli dei“ con Boni e Forte

Ultima replica, oggi alle ore 16, al Teatro del Giglio, per Alessio Boni e Iaia Forte (nella foto), insieme a Haroun Fall, Jun Ichikawa, Francesco Meoni, Elena Nico, Marcello Prayer ed Elena Vanni, protagonisti del terzo titolo della Stagione di Prosa 23-24, “Iliade. Il gioco degli dèi“, uno spettacolo del Quadrivio su testo di Francesco Niccolini, liberamento ispirato dall’Iliade di Omero. Il Quadrivio, formato da Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Francesco Niccolini e Marcello Prayer, a dieci anni dalla nascita, riscrive e mette in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre. Iliade. Il gioco degli dèi darà modo agli spettatori di ritrovare uno dei miti più antichi della letteratura occidentale e di sorprendersi davanti alla sua attualità. Al centro della rappresentazione le divinità classiche che, nella rappresentazione di Aldorasi, Boni, Niccolini e Prayer, sono diventate pallide, immagini sbiadite del loro antico splendore, hanno perso i loro poteri e non sanno spiegarsi né come né quando sia iniziato il loro tramonto.

Non si incontrano da secoli, dai tempi di Elena, Achille, Ettore, Andromaca, Priamo, Ecuba, Agamennone, Patroclo, Odisseo e degli altri personaggi di cui si divertivano a muovere i fili del destino. Si ritrovano ancora insieme, riuniti dopo tanto tempo, rispondendo a un misterioso invito. Lo spettacolo, produzione del Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro della Toscana, Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è diretto da Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer. Le scene sono di Massimo Troncanetti, i costumi di Francesco Esposito e il disegno luci di Davide Scognamiglio. Le musiche sono di a Francesco Forni, mentre creature e oggetti di scena sono create da Alberto Favretto, Marta Montevecchi e Raquel Silva.