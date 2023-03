Ultima data venerdì con Giuseppe Battiston Prima, festa delle arti

Ultima data per la stagione teatrale di prosa del Teatro dei Differenti, promossa da Comune e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, che si chiuderà venerdì con un doppio appuntamento. Alle ore 21 arriverà a Barga Giuseppe Battiston con un testo di alto livello artistico. Si tratta de "La valigia" di Sergej Dovlatov, per la regia di Paola Rota. Anteprima allo spettacolo la rassegna Eventi Differenti: venerdì si conclude il programma con una vera e propria festa delle Arti. Verrà infatti presentato alle 18 il volume miscellaneo di illustrazioni Venti d’Arte Artbook a cura dell’associazione Venti d’Arte APS, esempio di "arte partecipata" in cui 27 artisti provenienti da tutta Italia hanno "prestato" le loro opere per far sì che i lettori possano ricolorarle. Un progetto a cura di Lucia Morelli. L’evento è adatto sia ai bambini che agli adulti e l’ingresso è libero. Per la biglietteria info a [email protected] eo telefonando ai numeri 0583.724791 - 0583.724727 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.

Luca Galeotti