Uila, primato alle “urne“ La prima organizzazione per consensi ottenuti

Straordinario risultato per Uila Uil al Pastificio Aldino di Lucca, leader nella produzione della pasta. Alle ultime elezioni sindacali la Uila conquista il primato e diventa la prima organizzazione per consensi con 35 voti su 85 votanti, riuscendo così a eleggere 2 delegati su 4. A rappresentare i lavoratori per Uila saranno Maurizio Dinelli e Francesca Farina (nella foto), con quest’ultima che è anche la prima delegata donna all’interno della fabbrica conquistando un altro successo. “Questo risultato è per noi motivo di grandissima soddisfazione - sottolinea la segretaria Uila area nord Toscana per Lucca e Massa Carrara, Veronica Durante -. Ringraziamo di cuore i lavoratori“.