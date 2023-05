Morire a lavoro, la lettera della famiglia di Ugo Orsi: "Grazie a chi ci sta vicino nel dolore"

Minucciano (Lucca), 23 maggio 2023 – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera della famiglia di Ugo Orsi, morto il 13 maggio scorso, mentre lavorava in cava a Gorfigliano.

"Mi chiamo Simona e sono la compagna di Orsi Ugo dal quale ho avuto la nostra meravigliosa bambina che ha compiuto da poco 11 anni. La tragedia che ci ha colpite con la scomparsa violenta di Ugo ci ha travolte con una potenza distruttiva tale, che risulta impossibile pensare che, davvero, Ugo abbia perso la sua vita mentre lavorava. Perdere la vita sul lavoro per dare la vita alla propria famiglia. Questo è accaduto e non è davvero comprensibile. Doloroso è stato anche il totale silenzio ed assenza, a tutti i livelli, nei confronti della nostra famiglia, da parte della società Lucart Spa, azienda per cui Ugo ha lavorato (sia nello stabilimento di Castelnuovo Garfagnana, che di Diecimo), senza mai risparmiarsi per oltre 20 anni, fino a pochi anni fa e da cui era stato allontanato, poi trovando lavoro in cava, dove ha trovato la morte. Lascia tanta amarezza la sensazione che, per alcune aziende, purtroppo, i lavoratori siano considerati principalmente un numero.

A mia figlia però insegnerò l’amore e la gratitudine, anche perché ci scalda l’anima, in questi giorni, la vicinanza di tantissime brave persone. E’ per questo che voglio fare un ringraziamento speciale, anche a nome della mia bambina, con tutto il cuore, al nostro meraviglioso paese di Gorfigliano, per l’abbraccio infinito e caloroso che riceviamo e che come un’unica famiglia, formata da persone uniche, si è stretto intorno a noi e non ci lascia mai sole, prodigandosi in ogni cosa possibile per aiutarci. Voglio ringraziare poi tutti i cavatori, ognuno singolarmente ed in tutte le loro forme associative, che hanno partecipato al nostro dolore e che conoscono profondamente il significato di un lavoro così duro, nonché tutte le istituzioni pubbliche che sono – fin dai primi momenti dell’accaduto - presenti e vicine a noi e su cui so che potremo contare, tra cui il Comune di Minucciano, il Comune di Piazza al Serchio ed il Comune di Castelnuovo Garfagnana. Grazie di cuore davvero a tutti quelli che ci sono vicini, da parte nostra e - ne sono certa -anche da parte del nostro amato Ugo".