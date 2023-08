Ufficio per l’attrazione residenziale Il progetto dei borghi montani

Ancora una progettazione condivisa per i comuni di Fabbriche di Vergemoli, Camporgiano e Villa Basilica, con i tre amministratori Michele Giannini, con Fornovolasco capofila, Francesco Pifferi e Giordano Ballini, vicesindaco di Villa Basilica, che perseguono la strategia vincente dell’unione che fa la forza. Con i fondi del Pnrr si provvederà, infatti, ad allargare il progetto delle case in vendita a 1 euro, attiva nel comune di Fabbriche, anche agli altri Comuni partner con la costituzione di un ufficio per l’attrazione residenziale. Nell’ottica della lotta allo spopolamento dei borghi montani e in aree classificate come marginali, questo innovativa tipologia di ufficio si pone diversi obiettivi da raggiungere; quello di aumentare la popolazione e le famiglie giovani, incrementare la domanda di lavoro per le aziende di edilizia, impiantistica e servizi, nonché di accrescere la visibilità dei borghi e del territorio, con una maggiore sicurezza statica e un superiore risparmio energetico degli ambiti abitativi. E di visibilità, addirittura internazionale, del progetto può ben parlare Michele Giannini che in questo periodo ha in "casa" una troupe della BBC che sta documentando la ristrutturazione di una delle abitazioni a 1 euro di Fornovolasco per la trasmissione "Amanda & Alan’s Italian Job". Del resto, solo negli ultimi 4 anni, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli sono state 130 le famiglie che hanno acquistato e 36 i nuovi residenti, con 8 bambini in età scolare.

Un milione 262 mila e 500 euro, il costo erogato per i soli immobili e imposte pagate in fase di rogito per oltre 322 mila, oltre all’indotto sotto il profilo dei tecnici e dei professionisti incaricati. "Le case – spiega il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini – sono cedute a 1 euro al fine di restaurarle e renderle abitabili. Si tratta di un fortissimo incentivo".

"Quest’azione – aggiunge il sindaco di Camporgiano, Francesco Pifferi – si inserisce poi nel piano nazionale dei recuperi edilizi e diventa uno stimolo aggiuntivo al ripristino anche per altri privati proprietari di immobili, spesso confinanti con i nuovi proprietari di oltreoceano. A tale scopo, si evidenzia anche la manifestazione d’interesse di 3MC, soggetto che, in accordo con Anci e l’Università dell’Aquila, sta promuovendo la ristrutturazione sismica sul territorio". "Con l’aumento della popolazione residente – conclude il vicesindaco Giordano Ballini – si favorisce l’inclusione sociale. Gli interventi di restauro, uniti agli incentivi previsti renderanno più resiliente e più sicuro il patrimonio dei borghi".

Fiorella Corti