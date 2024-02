Ufficio passaporti. Critica sul trasferimento

Chiude l’ufficio passaporti. Firmato a Palazzo Ducale un protocollo d’intesa tra la Questura, la Provincia, l’Unione Comuni Garfagnana e l’Unione Comuni Mediavalle, che istituisce nel Comune di Gallicano un nuovo sportello per il rilascio e il rinnovo dei passaporti.

"Un’apertura - commenta Annamaria Frigo consigliere comunale di FdI nel Comune termale - che avrebbe potuto essere salutata positivamente dai cittadini del territorio se il nuovo punto si fosse affiancato a quello di Bagni di Lucca, che era stato aperto presso la Polizia Stradale a metà febbraio dello scorso anno, ma che invece ne comporterà la chiusura. Lo sportello infatti sarà aperto il secondo giovedì di ogni mese, sostituendosi a quello aperto a Bagni di Lucca. Era auspicabile un affiancamento non una sostituzione".

"Non si tratta dunque di un passo avanti - aggiunge la Frigo - per rendere più fluida l’erogazione del documento, ma un passo indietro per il mio Comune che vede ancora una volta sottrarsi un servizio utile ai cittadini. Non siamo davanti ad un allargamento del servizio, ma ad una semplice sostituzione, a discapito dei cittadini di Bagni di Lucca, che dimostra ancora una volta quali siano i rapporti di forza politica esercitati all’interno dell’Unione dei Comuni della Media Valle e della Garfagnana. Ancora una volta emerge la debolezza dell’amministrazione Michelini rispetto agli altri Comuni della Mediavalle". Frigo inoltre estende la sua riflessione anche anche questione del Sentiero dei Carbonari nella riserva dell’Orrido di Botri, "questione molto dibattuta al momento - conclude - , e per la quale sono state richieste le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Priscilla Valentino".

Marco Nicoli