Ufficio passaporti a Gallicano, ecco l’accordo

Prosegue il ‘Progetto Passaporti’ della Questura di Lucca che vuole portare l’Ufficio Passaporti sempre più vicino ai cittadini e, questa volta, un presidio sarà aperto a Gallicano. A sancire questo ulteriore passo avanti nel rendere sempre più fluida l’erogazione del documento, ieri è stato firmato a Palazzo Ducale un protocollo d’intesa tra la Questura di Lucca, la Provincia, l’Unione Comuni della Garfagnana e l’Unione Comuni della Medivalle del Serchio. A firmare il documento sono stati il presidente della Provincia, Luca Menesini, il questore di Lucca, Edgardo Gobbi, il presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, nonché sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi.

Il documento sottoscritto prevede modalità di svolgimento del servizio pensati per consentire agli abitanti della Garfagnana e della Media Valle di svolgere le pratiche per la richiesta di passaporto ordinario elettronico al Comune di Gallicano, mentre la Questura consente al cittadino di delegare il Comando della Polizia Provinciale il ritiro del passaporto ordinario. Il Comune di Gallicano mette a disposizione della polizia un apposito ufficio della propria sede che ospiterà le attività di sportello passaporti. La questura, da parte sua, predisporrà l’attivazione di una sotto-agenda elettronica riservata ai soli abitanti delle due Unioni dei Comuni, che sarà messa a loro disposizione sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it, dove, già da oggi, è possibile prenotare per lo sportello di Gallicano (Agenda online, alla voce ‘Comune di Gallicano’).

Il documento si potrà ritirare alla questura a partire da 10 giorni dalla presentazione della domanda , si potrà ritirare al Comune di Gallicano nella giornata di apertura dello Sportello Passaporti nel mese successivo alla domanda o si potrà delegare la polizia a portare il documento nella sede del Comune di residenza del richiedente.

ia.na.