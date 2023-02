Uffici di nuovo al caldo Impianto sistemato

Risolto in tempi record il problema del freddo negli uffici del Giudice di Pace, in via Carrara. Lì, per qualche giorno il sistema di riscaldamento non ha funzionato, costringendo così giudici, dipendenti e avvocati a lavorare con giubbotti, sciarpe e cappelli. Una situazione per cui il presidente del tribunale Gerardo Boragine ha varato sabato un provvedimento con cui mandava tutti a casa, in smart working, a parte un presidio per gli atti più urgenti.

Durante il fine settimana, però, la caldaia è stata sistemata e tutto è tornato alla normalità, compresi gli uffici che sono tornati nuovamente operativi. Provvedimento quindi ritirato prima del previsto. Resta, tuttavia, il rinvio di una settimana per le udienze civili, ormai calendarizzate, mentre quelle penali tornano in via Carrara.