"Uccidere politicamente la sinistra" Il post di Barsanti diventa un caso

L’assessore Barsanti torna a far parlare di sé. E per farlo, ancora una volta, utilizza il suo strumento preferito: i social. Il post incriminato è il seguente: "La sinistra, ormai sempre più lontana dalla realtà, è politicamente agonizzante. Starà alla bravura del centrodestra ucciderla definitivamente, ma per farlo occorre affrontarla e combatterla sui terreni dov’è dominante: cultura e informazione". Termini che proprio non sono piaciuti all’opposizione, tant’è che non ha fatto attendere la sua reazione. Anzi, è intervenuta a più riprese a redarguire l’assessore Barsanti e il suo tono considerato poco consono al ruolo che ricopre, più vicino ad altre realtà, e soprattutto a stimolare una reazione nel sindaco, che però solitamente preferisce rimanere fuori da queste cose. "La violenza si esplicita in vari modi - ha esordito Lucca Un grande noi - chi ha a cuore le sorti della democrazia di questa città e del suo territorio ha il dovere di condannare apertamente le parole dell’assessore Barsanti e difendere Lucca dalla violenza che si annida nell’operato politico suo e del suo gruppo. Pretendiamo che il sindaco questa volta non si limiti a sorridere e tiri le orecchie".

"Barsanti non ce la fa - spiega il resto del centrosinistra -. Ogni tot giorni deve per forza mostrarsi per quello che è. E in pieno stile Casapound si lascia andare a queste uscite gravi, soprattutto perché a pronunciarle è un rappresentante delle istituzioni democratiche. Ancora una volta attendiamo che il sindaco Pardini batta un colpo e dica qualcosa al riguardo".

E poi ancora: "Quanto scritto dall’assessore Barsanti sui social è gravissimo e dimostra, ancora una volta, i reali obiettivi di una certa destra. Pardini potrebbe per una volta governare le intemperanze dei vari esponenti della sua maggioranza, ma temiamo che non si azzarderà a condannare duramente questa uscita improvvida di colui che gli ha garantito la vittoria".

E infatti così è stato. Pardini non interferisce, almeno pubblicamente, con le scelte linguistiche e di atteggiamento del suo assessore. Barsanti, che è evidente che si diverta a far scoppiare queste polemiche, in compenso replica, tra una provocazione e l’altra: "Mi pare ovvio che quella del sottoscritto fosse una metafora. Non contro “l’opposizione”, bensì contro la parte politica che anche quando non si trovi a governare, continua a rappresentare il pensiero dominante attraverso l’occupazione, quella sì “militare”, della cultura, dell’informazione e degli apparati pubblici".

ts