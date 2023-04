Tutto pronto per l’expo Manca poco ed esplode la primavera a Fornaci

E’ iniziato dopo il 25 aprile il conto alla rovescia per arrivare alla grande manifestazione espositiva di Fornaci, all’evento più atteso della primavera in Valle del Serchio, il Primo Maggio a Fornaci. Come ormai si sa sarà una "tre giorni", da sabato 29 aprile a lunedì 1° maggio. L’expo fornacina sarà aperta dalle 10 fino alle 20 di sabato 29 aprile e di domenica 30 aprile e dalle 9,00 alle 20 di lunedì 1° Maggio e naturalmente, come ormai vuole la tradizione l’inaugurazione vera e propria della festa si terrà proprio il 1° Maggio in quella che sarà di certo la giornata clou anche per l’afflusso dei visitatori. Se ne attendono anche quest’anno a migliaia.

Per lunedì dunque alle 10 ci sarà la tradizionale sfilata della banda lungo via della Repubblica e alle 10,30 il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e provinciali, civili e militari. Ovviamente per tutta la giornata del primo maggio, come da tradizione, via della Repubblica e le aree dedicate all’expo saranno chiuse al traffico per garantire la massima fruibilità delle mostre e delle molte iniziative che proporranno i negozi e i locali del Centro Commerciale Naturale.

Tra le mostre in programma una delle più visitate e tradizionali sarà senza dubbio la mostra del fiore che si tiene in Piazza IV Novembre. Gli espositori di questa bella mostra che offre il Primo Maggio a Fornaci saranno circa una ventina. La mostra del Fiore è indubbiamente uno dei "pezzi forti" del 1° Maggio a Fornaci. Immancabili le opulente azalee in piena fioritura ed i gerani che sono uno dei simboli della festa e che presto faranno bella mostra dai davanzali, ma alla mostra mercato del fiore è possibile trovare anche bonsai, alberi da frutto, camelie… di tutto di più insomma. Questa grande esposizione riempie di colori la festa di Fornaci ed in particolare ravviva piazza IV Novembre sempre piena di gente in cerca delle primizie di stagione vendute dai vivaisti che giungono da tutta la provincia, alcuni nuovi ed alcuni presenti da generazioni; che portano per l’occasione quanto di meglio proviene dalle loro serre.

All’interno della Mostra del Fiore, a rendere ancora maggiore la qualità di questo appuntamento, l’aiuola didattica allestita dall’Unione dei Comuni della Media Valle, le piante spontanee che caratterizzano la flora della vallata. La vera novità di quest’anno è però rappresentata dalla presenza di un particolare stand, davvero molto interessante che sarà allestito per l’occasione dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca. Da non perdere. Questa una delle principali mostre del Primo Maggio a Fornaci. Delle altre riparleremo nei prossimi giorni.

Luca Galeotti