Tutto pronto in città e periferia per le “Pulizie di primavera“

È tutto pronto per l’inizio delle Pulizie di Primavera 2023: l’iniziativa organizzata da Sistema Ambiente e il Comune di Lucca che consente di conferire i rifiuti di grandi dimensioni vicino casa. Per poter usufruire di questo servizio, è necessario portare con sé un documento di identità e una bolletta oppure essere muniti di delega da parte dell’intestatario dell’utenza e copia del suo documento.

Durante le Pulizie di Primavera, i rifiuti dovranno essere divisi per tipologia e non potranno essere conferiti in sacchi neri, che impediscono di verificarne il contenuto. Gli operatori potranno ricevere carta e cartone, vetro, plastica, metallo, legno, imballaggi, abbigliamento e olii vegetali esausti. Ammessi anche rifiuti ingombranti, grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, congelatori e lavastoviglie) e apparecchiature elettriche ed elettroniche, medicinali scaduti, pile, batterie e cartucce di toner esauste, mentre sono vietate le vernici e barattoli contaminati e rifiuti pericolosi come eternit e guaina catramata. Questo ultimo tipo di rifiuti deve essere smaltito da ditte specializzate.

Ecco il calendario delle Pulizie di Primavera; 11 aprile, dalle 14 alle 18, parcheggio dell’ex Mulino Pardini, San Pietro a Vico; 13 aprile, dalle 8 alle 12, cimitero di San Donato; 15 aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di Maggiano, Via Sarzanese; 19 aprile, dalle 14 alle 18, chiesa di Nozzano prima del parcheggio dell’asilo; 21 aprile, dalle 8 alle 12, campo sportivo nuovo di Santa Maria del Giudice; 26 aprile, dalle 8 alle 12, piazzale Martiri di Liggeri, San Michele in Escheto; 27 aprile, dalle 14 alle 18, cimitero di Vinchiana; 28 aprile, dalle 14 alle 18, parcheggio vicino alla chiesa di Saltocchio; 2 maggio, dalle 14 alle 18, chiesa di Sant’Ilario di Brancoli; 4 maggio, dalle 8 alle 12, cimitero di Mulerna; 6 maggio, dalle 8 alle 12, scuola materna di San Michele di Moriano; 8 maggio, dalle 8 alle 12, parcheggio di Via Passamonti angolo Via Tofanelli a San Concordio; 9 maggio, dalle 14 alle 18, cimitero di San Vito; 11 maggio, dalle 8 alle 12, cimitero di Antraccoli; 12 maggio, dalle 14 alle 18, piazzale Verdi, angolo via del Pallone, in centro storico; 15 maggio, dalle 14 alle 18, parco Matteotti a Sant’Anna; 17 maggio, dalle 8 alle 12, cimitero di Mutigliano.

Sempre attivo per le utenze domestiche il servizio di ritiro ingombranti domiciliare: è gratuito fino a un massimo di 3 pezzi all’anno. Infine, i cittadini possono comunque conferire i rifiuti più ingombranti direttamente alle stazioni ecologiche. Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; 0583.33211; [email protected]; WhatsApp: 333.6126757; Facebook e Instagram: Sistema Ambiente Lucca.