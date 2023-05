Tutto procede secondo le previsioni e nella massima sicurezza per l’opera

Restauro del Volto Santo, tutto si sta svolgendo secondo le previsioni e nella massima sicurezza. Lo conferma è arrivata durante la presentazione della manifestazione "Tributo al Volto Santo" avvenuta in Arcivescovato. Dopo lo spostamento dell’effigie, avvenuto il primo dicembre scorso, dal Tempietto al laboratorio appositamente allestito nel transetto nord della cattedrale, è infatti iniziata la fase di analisi diagnostiche finalizzate a conoscere l’opera per orientare al meglio il restauro. In contemporanea sono cominciate le minuziose e lente operazioni di pulitura superficiale. O

gni settimana, dal lunedì al venerdì sono in corso queste operazioni coordinate dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Già da prima di Pasqua, nei giorni in cui le maestranze non sono a lavoro, la tenda rossa che chiude la finestra del laboratorio viene aperta per rendere possibile a fedeli e visitatori la visione del Volto Santo dentro il laboratorio stesso.

Alla fine della campagna diagnostica, nei prossimi mesi, sarà l’Opificio, insieme all’Ente Chiesa Cattedrale di San Martino e alla Soprintendenza locale a comunicare i risultati delle analisi effettuate e a quel punto potranno partire i veri e proprio lavori di restauro. Informazioni, immagini e comunicati stampa sulle varie fasi del restauro finora effettuate sono disponibili sul sito www.voltosantolucca.it che ha proprio la funzione di informare sul grande restauro del Volto Santo di Lucca.