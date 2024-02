“Tutto molto bello. Ma quanto costa?“

"Bello il Carnevale di Lucca – premette il comitato Vivere il Centro storico –. Giusto per informazione: ma quanto costa ai lucchesi? L’anno scorso ci risulta sia costato 57.478 euro, ma quest’ anno considerato la maggiore attrattiva, il

riutilizzo dei fondi di magazzino del Carnevale di Viareggio (leggasi i “faccioni” dei Rolling Stones in Piazza Grande usati anni orsono), sicuramente i costi saranno aumentati. A Viareggio per vedere la sfilata dei carri ci risulta che si debba pagare 22 euro mentre a Lucca è tutto gratis. Il che non corrisponde a realtà perché il costo c’è ed è rilevante, solo che viene posto a carico del Comune e quindi dei cittadini". "Che dire poi – prosegue il comitato – di quelle voci secondo le quali per sistemare la tigre di cartapesta al Palazzo Pretorio è stato danneggiato uno scalino di marmo e la lanterna del Civitali? E’ vero? Se così fosse sappiamo se i mezzi utilizzati erano conformi alle prescrizioni? Ovviamente ammesso che queste ci siano state. Eppoi, se fosse vero, chi pagherebbe il restauro ammesso che sia fattibile? Lo pagheranno i lucchesi? Dunque altre tasse per pagare le “festine“?"