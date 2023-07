Tutto esaurito stasera per Boni Castellane e Paolo Del Debbio

L’associazione L’Augusta comunica che il secondo appuntamento estivo del festival, previsto per stasera alla Casa del Boia, è al completo. "Ci dispiace per chi non è riuscito a trovare posto - commenta il presidente del festival, Iacopo Di Bugno - ma è stata raggiunta la capienza massima". L’appuntamento evede il confronto tra i giornalisti Boni Castellane e Paolo Del Debbio. Castellane - editorialista de La Verità di cui nessuno conosce la reale identità - presenterà il suo saggio ‘In terra ostile’. Da domani sarà possibile prenotare l’appuntamento di martedì 18 luglio con Mario Giordano (foto) con whatsapp al numero 3801481747.