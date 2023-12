Tutti pazzi per la lotteria Misericordia, mille biglietti

Partenza con il botto. Sta spopolando ad Altopascio la Lotteria di Natale, iniziativa a cura di CCN e Misericordia, partita da pochi giorni ma già con centinaia di tagliandi raccolti attraverso lo shopping natalizio e consegnati nei negozi che aderiscono all’iniziativa, dove esistono appositi contenitori per raccoglierli. E’ un progetto che coniuga la volontà di dare nuovo impulso al commercio locale, con la solidarietà, poiché contribuisce all’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso, che sarà utile a tutti. Infatti altri 1000 biglietti saranno invece messi in vendita dalla Misericordia per destinare il ricavato all’acquisto di una nuova ambulanza.

"Siamo soddisfatti, perché in questa prima fase l’idea è piaciuta molto – spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale del Tau Federica Benedetti Stefanini - e ricordiamo che i voucher che avranno diritto all’estrazione, oltre che acquistabili presso la Misericordia di Altopascio, sono distribuiti ogni 10 euro di spesa nelle attività che espongono la ghirlanda di Natale come affiliati al Ccn. Bisognerà riempire gli appositi spazi scrivendo il nome, il cognome e il numero di telefono, fondamentale per essere contatti in caso di successo. I ricchi premi messi in palio sono una micro-car Fiat Topolino in collaborazione con Auto Si, una Smart tv Samsung 55" offerta da Trony Marginone e un materasso in memory offerto da Riccardo Corredi Altopascio e stanno attirando nuovi clienti nel centro che magari approfittano dell’occasione per pattinare sul ghiaccio sulla pista di piazza della Magione".

"Siamo felici di aver concepito e concretizzato un evento a favore della comunità a tutto tondo – aggiunge Federica Benedetti, presidente del CCN di Altopascio - incentivando l’acquisto consapevole nei negozi locali, fatti di persone e cura del cliente a discapito del consumismo compulsivo sempre più alienante, coinvolgendo e sensibilizzando la comunità a sostenere direttamente e concretamente un obiettivo sociale indispensabile a tutti noi e, per ultimo ma non per importanza, a promettere la vincita di premi di un valore davvero tangibile, per far sognare in grande e ripagare concretamente chi sa apprezzare il nostro impegno quotidiano". L’estrazione è prevista a gennaio, il giorno dell’Epifania, nello spazio adiacente la sede dell’Arciconfraternita.

Massimo Stefanini