Tutti insieme per dire “no“. Dal rugby femminile alle marce e le panchine

“No ragazze? No rugby!” scende in campo domenica all’impianto Romei in via della Macchia per dar vita a una giornata dedicata al rugby femminile, voluta dalla Federazione Italiana Rugby, a braccetto con il progetto “Woman in rugby”. La giornata servirà a promuovere l’educazione nello sport e a combattere qualsiasi forma di discriminazione. Inizio alle 10.30 con un raduno juniores, con ragazze provenienti da tutta la Toscana, alle 11 un open day, rivolto in particolare a ragazzi e ragazze delle scuole con cui il Rugby Lucca ha avviato una collaborazione negli ultimi mesi, ma non solo: l’evento è infatti aperto a chiunque, dai 6 ai 18 anni, voglia provare questo sport.

Alle 11.30 spazio al Festival a Colori regionale, con le bambine Under 10 e Under 12. E poi la tappa di Coppa Italia, alle 14 dove la squadra Seniores affronterà Gispi e Colle Val d’Elsa. Saranno presenti anche stand informativi del Centro Antiviolenza Luna e Croce Verde. Ad Altopascio l’appuntamento è per domani con la 1° Woman in Run, marcia ludico motoria ricreativa contro la violenza di genere. Il ritrovo per la camminata è alle 14 in piazza Vittorio Emanuele. A seguire, dalle 16 alle 19, allo Spazio Giovani, in via Fratelli Rosselli 18 a Altopascio, su “La forza di un Nodo” si aprirà il tavolo di discussione. A Chifenti (Borgo a Mozzano) domani alle 11.30, sarà inaugurata una panchina rossa, dedicata al ricordo di Giuseppina Venturelli, anima della frazione, scomparsa alcuni anni fa. La sera, a partire dalle 18 il Ponte del Diavolo si tingerà di arancione per la campagna antiviolenza Orange the world. Anche Coreglia, a Vitiana, domani alle 15 si inaugura una panchina per sottolineare la giornata contro la violenza di genere. Sempre domani l’ISI Barga in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità del Comune e il Centro di Antiviolenza locale "Non Ti Scordar di Te" organizzerà una marcia studentesca dal percorso estremamente significativo. Un corteo (partenza alle 9.45) condotto dagli studenti e dalle studentesse e i docenti insieme alla dirigenza scolastica e i rappresentanti degli enti promotori sfilerà per le vie di Barga con i cartelli preparati da tutte le classi della scuola con i nomi delle vittime di femminicidio nel 2023 in Italia. La marcia si concluderà di fronte all’ISI Barga, dove si trova la panchina rossa dedicata a Vanessa Simonini.