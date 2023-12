Tutti insieme alla stessa tavola. Natale solidale grazie a S.Egidio,. Misericordia e Croce Verde

Non solo tradizione. Il Natale solidale promosso da alcune realtà del territorio infatti dimostra anche che se c’è da rimboccarsi le maniche per portare aiuto, beh, la Lucchesia non appare seconda a nessuno. Per questo oggi vogliamo illustrare l’attività di tre realtà del territorio. Partiamo dalla vigilia di Natale, il 24: anche quest’anno infatti l’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca ha organizzato la cena della vigilia nella chiesa di San Salvatore. La cena – come si apprende – rientra nelle iniziative del piano freddo che, come molte altre iniziative ha come capofila il Comune di Lucca. Oltre 70 persone hanno potuto passare qualche ora di spensieratezza gustando del cibo caldo.

Molti i volontari della Misericordia e anche “esterni” all’associazione, che hanno partecipato attivamente. L’amministrazione comunale ha portato i propri saluti per il tramite del vicesindaco Giovanni Minniti che ha salutato gli ospiti augurando un sereno Natale e un futuro più sereno e roseo di quello attuale. Anche il Proposto, Luca Papeschi, ha ringraziato i volontari per il supporto fornito; apprezzamento poi per lo staff della Misericordia e la Del Monte ristorazione che ha fornito la cena. Tra i presenti non sono mancati l’ex Proposto Cesare Rocchi, il direttore della Misericordia Sergio Mura e alcuni componenti del Magistrato, anche loro impegnati nella realizzazione della cena.

E’ stato invece il salone dell’Arcivescovato ad ospitare le circa 120 persone che hanno preso parte al pranzo di Natale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio: "Sì - conferma un componente storico, Lino Paoli - sono state circa 120 le persone a sedere e quasi 70 i volontari. Il 22 invece, a San Vito, avevamo 80-90 persone a sedere e più di 50 volontari. Dunque, se sommiamo le due iniziative, abbiamo ospitato all’incirca lo stesso numero di persone che avevamo con il pranzo di Natale dell’anno precedenti. Naturalmente al pranzo del 25 era presente l’Arcivescovo Paolo Giulietti mentre a portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato l’assessore Moreno Bruni. Il menù? Farro, lasagne al pomodoro e lasagne al ragù, arrosti di tacchino con verdure al forno, formaggi e sformati, pandoro, panettone, vino e spumante. Una bella familiarità come sempre - aggiunge Paoli - , con Babbo Natale che ha poi portato i regali a tutti i presenti e c’era anche un nutrito gruppo di giovani che si sono dedicati alla preparazione dei regali; ci ha fatto piacere vedere anche dei giovani impegnati in questa giornata. La cucina è stata ospitata nella sede del Comitato popolare di piazza San Francesco a cui va, da parte nostra, un doveroso ringraziamento per la disponibilità che ci dà ogni anno".

Spostiamoci al 26 dicembre, e alla Croce Verde di Lucca dove si è rinnovata la tradizione del pranzo per famiglie in difficoltà. Con qualche variante sul tema: l’associazione ha organizzato, nella sede centrale di viale Castracani, una sorta di “catena di montaggio solidale“ per la preparazione di 230 pasti da asporto, consegnati alle persone registrate sempre dai volontari dell’associazione. Oltre alla veste take-away, la Croce Verde ha deciso di spostare l’appuntamento nella giornata di S.Stefano, come spiegato dal presidente Daniele Massimo Borella: "Il pranzo di Natale è una delle tradizioni cui teniamo maggiormente, praticamente nata con la nostra associazione. Quest’anno abbiamo optato per il 26 dicembre in modo da coordinarci con altre mense solidali del territorio, per offrire maggiori opportunità ai nuclei familiari che abitualmente sosteniamo col nostro Banco della Spesa".

Ma non finisce qui: è infatti previsto un secondo pranzo festivo, nella giornata della Befana: "Abbiamo pensato di offrire un secondo festeggiamento in occasione dell’Epifania - aggiunge - . Sarà pensato appositamente per le famiglie con bambini, con regali per i più piccoli. Per questo desidero ringraziare le volontarie e i volontari che, anche durante le festività, dedicano del tempo agli altri".

