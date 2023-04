Tutti in sella... si pedala La Gran Fondo del Vento conquista amatori e ‘big‘ di ieri e di oggi

In oltre 300 al via provenienti da tutta Italia e anche dall’Estero e grande successo della Gran Fondo del Vento, manifestazione cicloturistica alla sua prima edizione, con partenza e arrivo a Bagni di Lucca, che, nei tre percorsi, ha incrociato anche i Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, Castelnuovo Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano e Molazzana. Percorsi duri e suggestivi ricavati con l’intento di far scoprire luoghi non conosciuti ai più, alla scoperta di borghi e strade di grande rilievo turistico e paesaggistico.

Nutrito e agguerrito il lotto dei concorrenti, tra cui diversi ciclisti di nome, tra questi Alberto Bettiol, vincitore del Giro delle Fiandre 2019, che ha coperto il percorso lungo di 120 km e oltre 2900 metri di dislivello arrivando per primo all’arrivo insieme ad Alessandro Blanc della società fiorentina Bicipedia, autentica rivelazione della giornata. Per Bettiol la gara serviva per rifinitura della preparazione in vista del prossimo Giro d’Italia. In corsa anche Giovanni Visconti, più volte campione d’Italia e vincitore della classifica degli scalatori al Giro d’Italia, e Andrea Tafi, vincitore per tre volte sul podio della Parigi-Roubaix e vincitore anche del Giro delle Fiandre, unico atleta italiano della storia ad aver collezionato l’accoppiata. Vincitori assoluti sono stati il lituano Raimondas Rumsas e Giorgia Bandini, per la somma tempi delle cronoscalate del percorso lungo, e Nicolas Lussana e Barbara Salotti, per la cronometro del percorso medio. Inoltre per ognuno dei due percorsi sono stati premiati i primi tre di ognuna delle 13 categorie Acsi. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paolo Michelini: "Un evento straordinario che ha dato lustro al territorio, un’opportunità che abbiamo colto con entusiasmo."

Marco Nicoli