Tutti in maschera. Ecco gli appuntamenti

Si è arricchito nelle ultime ore l’elenco delle iniziative che caratterizzeranno oggi pomeriggio "Castelnuovo in maschera". Intanto la sfilata delle maschere inizierà alle 17, davanti ad una giuria formata da personaggi storici del Carnevale. Alle 18 la premiazione grazie ai premi donati dall’associazione "Compriamo a Castelnuovo". Il Loggiato Porta ospiterà l’associazione "Garfaludica APS" che organizzerà giochi da tavola e l’associazione "Il Circo e la Luna", che truccherà i bambini e svolgerà un laboratorio di teatro di figura. Inoltre, la "Garfunk Street Band" suonerà e porterà la grinta ed energia con alcune esibizioni per le vie del centro storico. Presenze gradite sono quelle delle associazioni "Il Sogno", "La Foresta dei Sogni", "Unitalsi", centro diurno "Il Granaio" e centro diurno "Il Glicine" che parteciperanno alle varie attività presenti nella giornata, tra cui la gara delle maschere. Sarà inoltre possibile cenare nei ristoranti di Castelnuovo, che, per l’occasione, prepareranno menù a tema.

Dalle 20.30 l’Oratorio della parrocchia organizzerà un’apericena con gara delle maschere rivolto ai ragazzi dai 13 ai 17 anni. E’ gradita la prenotazione alla segreteria dell’Oratorio. Ad arricchire la giornata, alle 14, in Sala Luigi Suffredini ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica con le foto di Alessandro Pietrazzini. Sarà possibile visitare la mostra dal 16 al 22 febbraio, con orario 17-19. La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione della moglie Rita. Da segnalare anche il supporto dell’Associazione Pro Loco di Castelnuovo.

Dino Magistrelli