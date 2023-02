Tutti in maschera a Valdottavo, domenica si replica

Grande pubblico e bellissima festa a Valdottavo domenica scorsa per la prima giornata del Carnevale dei Ragazzi, tornato finalmente protagonista dopo due anni di stop a causa della pandemia. Un pubblico di tutte le età a festeggiare la cinquantesima edizione del Carnevale, con tutto il paese invaso da carri variopinti, realizzati da artigiani e artisti locali e da tantissime maschere. Una giornata, assistita da un bel sole, veramente divertente, anche per la voglia e la gioia di stare insieme, che pervadeva tutti dopo il buoi del covid. Moltissimi i bambini in prima fila, accompagnati da genitori e nonni, intenti a lanciare coriandoli e stelle filanti. Molto spazio dedicato anche alla musica, che ha contribuito ad aumentare l’allegria, con i concerti della banda filarmonica di Valdottavo e di altri gruppi e il Dj Cacicia che ha allietato da par suo il pomeriggio.

E poi i trampolieri, gli artisti di strada, che hanno animato la festa, con gli stand gastronomici che servivano specialità locali gustose, leccornie e dolciumi. Se il corso dei carri è stato il momento clou della festa, apprezzati anche i gruppi mascherati e le tante maschere e mascherine singole, che hanno scortato il biscione carnevalesco tra il tripudio generale. E domenica prossima 19 febbraio si replica con premi finali e i botti colorati che chiuderanno questa edizione tanto attesa. La sfilata delle 14 partirà da località Frantoio. A seguire, appuntamento con la banda e con l’esibizione dei carri e dei gruppi mascherati. Alle 17 saranno proclamati i vincitori. L’intrattenimento musicale sarà affidato a Black&White e la giornata si concluderà con lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Anche domenica prossima l’evento sarà a ingresso gratuito, in caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a domenica 26 febbraio. Il Carnevale di Valdottavo è organizzato dal Comitato Paesano di Valdottavo e dal Comune di Borgo a Mozzano.

Marco Nicoli