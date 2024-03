Tutti in fila per Mr. Rain. Successo allo Sky Stone

Grande successo per il firmacopie di Mr. Rain, piu di un centinaio i fan che hanno atteso in fila nonostante il tempo incerto per assicurarsi l’autografo. Arrivato a Lucca nel pomeriggio di ieri, il cantante (nome d’arte di Mattia Balardi) ha fatto tappa allo Sky Stone & Songs per un firmacopie speciale. L’atmosfera era carica di eccitazione fin dall’inizio, con fan che si sono radunati fuori dal negozio già da ore prima, ansiosi di incontrare il loro idolo. Da Pisa a Grosseto passando per Viareggio, la vera sorpresa è arrivata durante l’ora di pranzo, quando ragazzi e ragazze di tutte le età, sono arrivati a Lucca, accompagnati e non, e si sono messi in fila.

Hanno acquistato il cd e pazientemente hanno creato una lunga fila in piazza Napoleone, rendendo l’evento ancora più vivace e coinvolgente. Quando finalmente Mr. Rain ha fatto il suo ingresso, è stato accolto da urla di gioia. Vestito con il suo stile alla moda, ha sorriso calorosamente mentre si avvicinava alla folla.

Ma il momento più emozionante dell’evento è stato quando Mr. Rain si è seduto al tavolo delle firme, pronto ad incontrare personalmente ciascun fan e autografare le loro copie degli album. Le canzoni dell’artista risuonavano nel negozio dove i giovani non hanno perso tempo a procedere in fila per riuscire a portare a casa un ricordo di questo momento speciale.

La sua gentilezza e premura si sono manifestate anche quando si è dedicato con affetto ai più piccoli, accettando con gratitudine i pensierini che gli hanno portato. Fino alla fine è riuscito a soddisfare ogni richiesta, firmando e facendo foto con pazienza e disponibilità.

Rebecca Graziano