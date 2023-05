Tutti in fila per ’Medici in piazza’ L’iniziativa ha riscosso successo

"Un successo enorme per l’iniziativa “Medici in piazza” organizzata dalla Croce Verde di Lucca, Lions Club (Lucca Host, Lucca Le Mura e Antiche Valli Lucchesi) e Cesvot con l’obiettivo – pienamente raggiunto – di attuare una vera e propria campagna dedicata alla prevenzione. I medici specialisti hanno potuto dare gratuitamente il loro contributo attraverso visite e consulenze a centinaia di persone che si sono presentate agli stand. Piazza Napoleone, dunque, per un giorno si è trasformata in un riferimento sanitario, grazie all’eccellente organizzazione della Croce Verde attraverso la quale le persone hanno, in parte, prenotato le visite con anticipo, mentre altri si sono presentati direttamente sul posto.

"Siamo senza parole - dichiara il presidente del Lions Club Lucca Host, Giacomo Cai - perché fino a pomeriggio inoltrato abbiamo assistito a una coda continua di persone che si presentavano ai gazebo dei medici; una bella soddisfazione che riveste un’utilità particolare e che stiamo già pensando di replicare a breve". Tanta è stata l’affluenza che in molti casi i medici che si sono resi disponibili gratuitamente, hanno dovuto saltare la pausa pranzo per far fronte alla lunga fila.

Determinante l’apporto della Croce Verde di Lucca che ha inserito questa iniziativa all’interno delle celebrazioni per i 130 anni della fondazione. In testa l’infaticabile presidente Massimo Borella e gli instancabili volontari. "La risposta della cittadinanza è stata notevole - dichiara Borella - grazie alla collaborazione con i tre gruppi Lions e il Cesvot; siamo riusciti a mettere insieme 14 ambulatori e posso testimoniare che non era così facile: a noi non interessa l’autelebrazione, ma siamo fieri dei risultati". Insomma, se esperimenti come quello di ieri riscuotono eccezionale partecipazione, significa che il problema dell’accesso alle prestazioni è un argomento su cui riflettere.

Maurizio Guccione