Tutti in campo nel weekend. Molti gli incontri decisivi

Tante le sfide accese, che potrebbero dare un nuovo sapore a tutto il campionato. Quindicesima giornata di Terza Categoria e nel girone A la capolista Atletico Castiglione affronterà questo pomeriggio la seconda il classifica Cascina in trasferta alle 15. Le altre gare in programma sono Lucca Ovest - Atletico Fornoli e Pieve San Paolo - Baston Villa Qrv alle 14.30. Non mancano le gare così dette “di cartello“, che possono ribaltare le gerarchie dei vari gironi, dando la possibilità alle prime di allungare e alle inseguitrici di non fermare la propria corsa.

Alle 15 invece si giocheranno Lammari - Filicaia Diavoli Rossi, Secujob - Ligacutiglianese, Sporting Vagli - Coreglia e Villa Basilica - New Team. Osserverà il proprio turno di riposo il Cascio. Nel girone B alle 15 la capolista Morianese andrà a fare visita al Vorno, in uno scontro di alta classifica. Sempre alle 15 si disputeranno Aquila Sant’Anna - Spianate, Atletico Marginone - Retignano, Calcistica Popolare Trebesto - Stiava, Folgore Segromigno Piano - Sant’Alessio, San Lorenzo - Veneri e Valfreddana - Bargecchia. La gara tra Farneta e Sporting dei Marmi si giocherà lunedì alle 20.30 all’impianto di Monsagrati. Il recupero tra Ligacutiglianese - Lammari, rinviato per il forte vento verrà recuperato mercoledì alle 15.

Alessia Lombardi