Tutti in bici sulle strade del Maestro

Torna la Ciclo Classica Puccini sulle strade del Maestro: la seconda edizione è in programma nel primo fine settimana di aprile. Appassionati di ciclismo, ma non solo, potranno nuovamente scoprire la natura e il paesaggio del territorio lucchese e versiliese, amato da Giacomo Puccini dove, grazie all’ispirazione di questi luoghi, ha composto le sue opere più importanti. Un evento per trascorrere un fine settimana all’aria aperta in sella alla propria bici insieme a professionisti e sportivi del territorio.

L’evento è stato presentato ieri a Firenze, alla Regione Toscana alla presenza di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, di Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture e trasporti della Regione Toscana, e di Luigi Viani e Marcella Barsaglini, rispettivamente presidente e vice presidente della Puccini Experience aps. L’edizione di quest’anno prevede due percorsi ad anello, con partenza, alla francese, da Lucca (Piazza del Giglio) o da Viareggio (passeggiata prospicente Piazza Puccini) dalle ore 9 alle ore 10, e rientro in bici al luogo di partenza. Lungo il percorso, ci saranno flash mob pucciniani. La ciclopedalata è inserita nell’evento Sulle strade di Giacomo Puccini, in programma nei giorni 1 e 2 aprile ed è organizzato da Puccini Experience aps. La partecipazione è gratuita e può essere fatta con qualsiasi bici: tutte le informazioni sono disponibili sul sito cicloclassicapuccini.it.

"Al tempo in cui ho ricoperto il ruolo di presidente della Provincia di Lucca – ha spiegato Baccelli – iniziai ad impostare il lavoro per la realizzazione di questa ciclopedonale. Adesso l’obiettivo sarebbe completarla, proprio per unire tutte le terre del Maestro Giacomo Puccini. Lo studio di fattibilità tecnico-economica è in fase di conclusione".

Un evento all’insegna del tempo libero, della natura, dello sport e della cultura – ha sottolineato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – che è un’opportunità per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale del territorio e puntare i riflettori sull’unicità dell’offerta turistica delle provincie di Lucca, Pisa e Massa Carrara".