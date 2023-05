Tutti in bici di notte con Ego Slow

Pronti, attenti…Fiesta! Questo è il periodo dell’anno in cui Ego Fit Fiesta vede Lucca accendersi per sei settimane di un vero e proprio festival del fitness organizzato da Ego Wellness Resort, incentrato sulla cultura del benessere come forma di prevenzione per la salute e di cura del proprio equilibrio psicofisico.

Tante le attività per tutte le diverse esigenze, con alcuni eventi spettacolari che negli anni sono diventati appuntamenti immancabili per tutto il territorio.

Tra questi sicuramente la Ego Slow Roll di venerdì 5 Maggio ore 20.30, con il patrocinio del Comune di Lucca e in collaborazione con Bike Academy.

Cos’è? Ego Slow Roll è un’onda festosa di biciclette in movimento che segue il motto “via dal divano!”. Una tranquilla pedalata di gruppo, per le vie di Lucca, in notturna, quando la possibilità di attraversarla senza traffico offre un diverso e magico punto di vista e un’affermazione di quanto l’attenzione al giusto e sano esercizio fisico faccia bene a noi e all’ambiente.

Quest’anno un percorso rinnovato, circa quindici chilometri tra Mura e circonvallazione, che vedrà una sosta speciale per una chicca golosa offerta da Le Bontà e il tradizionale sorteggio dei premi wellness ( con una lotteria per tutti i partecipanti).

L’evento è gratuito, con libera offerta per la Fondazione Alice Benvenuti, realtà onorevole del territorio che sostiene le famiglie dei bambini in cura oncologica del Meyer di Firenze.

Si partecipa o con la propria bicicletta (o prenotandone una a noleggio direttamente presso Ego inviando un messaggio).

Ritrovo in viale Carlo Del Prete, 51, all’Ego City Fit Lab alle 20.15.

Iscrizioni su www.egowellness.it o whatsapp a 3460843149.