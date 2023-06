Tutti i numeri di “CardioLucca“ Duecento i cardiologi al meeting

Intelligenza artificiale: potenzialità, sfide e le implicazioni per la medicina, in un mondo in cui i computer possono vedere, ascoltare e comprendere le problematiche cliniche riuscendo ad imparare, adattarsi e prendere decisioni complesse.

CardioLucca 2023 ha chiuso la sua tre giorni di dibattiti e relazioni nella giornata di ieri – proprio mentre al San Luca veniva ultimata l’installazione del nuovo angiografo – dedicata quest’anno al mondo dell’intelligenza artificiale, un campo affascinante che sta rivoluzionando le nostre vite e plasmando il futuro della tecnologia in ogni campo, a partire proprio da quello sanitario. Nell’ultimo giorno della diciassettesima edizione del meeting, che ha visto riuniti nell’auditorium di San Francesco 200 cardiologi oltre a varie centinaia collegati in remoto e a circa 120 relatori che si sono alternati nelle relazioni e nei dibattiti, da registrare, tra gli altri, l’intervento di Giacomo Corsini sulla medicina digitale al servizio della sanità che cambia e quello di Michele Bovenzi che ha trattato il cruciale tema dall’economia alla medicina: la macchina può superare l’intelligenza dell’uomo? Temi e relatori che hanno certificato ancora una volta l’eccellenza di caratura nazionale dell’ormai tradizionale appuntamento creato e organizzato dal primario della Cardiologia del San Luca, il professor Francesco Bovenzi.

"In una città ospitale, ricca di arte e di storia - spiega Bovenzi nel tracciare un bilancio finale - anche quest’anno CardioLucca ha contribuito ad accrescere l’osmosi della cultura cardiologica in tre intense giornate di lavori scientifici. La Cardiologia ospedaliera del San Luca tra innovazione e progresso ha sempre favorito gli scambi scientifici con altre realtà esprimendo una modello assistenziale innovativo che ha a cuore la salute dei cittadini. Per le centinaia di partecipanti si è trattato di un evento formativo stimolante, direi unico nel suo genere, per le opportunità di confronto offerte dall’accattivante programma scientifico. Tutta la mia gratitudine alle autorità intervenute, agli autorevoli relatori e moderatori, agli operatori sanitari del San Luca, ai colleghi, infermieri e tecnici della Cardiologia, all’Azienda Toscana nord ovest e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che come ogni anno ci ha ospitati nella magnifica cornice di San Francesco".

"Nella giornata di oggi (ieri per chi legge, ndr) si è anche conclusa l’installazione del nuovo angiografo nella Cardiologia del San Luca, un ulteriore stimolo per continuare ad impegnarci e tutti insieme accrescere la fiducia dei cittadini - conclude - che sentono il loro cuore protetto da una moderna ed efficiente Cardiologia".