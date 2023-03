Tutti i nodi della scuola La consulta si fa avanti

E’ una ripresa dell’attività che si preannuncia proficua quella della neo-costituita Consulta degli studenti e la Provincia di Lucca che ha la competenza sugli edifici scolastici superiori del territorio. In questi giorni, infatti, si è tenuto un incontro nell’antica Armeria di Palazzo Ducale che ha segnato la ripresa operativa di questo organo istituzionale preposto alla rappresentanza degli istituti secondari di secondo grado, coordinati dal Miur, che si compone di due persone elette dagli studenti di ogni scuola (22 in totale) che eleggerà al proprio interno un presidente per coordinare i lavori. Ad accogliere e a confrontarsi con i rappresentanti degli studenti sono stati il presidente della Provincia Luca Menesini e la consigliera Sara D’Ambrosio. "È stato un incontro stimolante che ci ha aiutato a fare un punto insieme con i rappresentanti degli studenti sulle necessità di chi vive quotidianamente la scuola", dicono Menesini e D’Ambrosio.