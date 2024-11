Tutti gli appuntamenti organizzati a Capannori

Per andare al di là della semplice celebrazione. In occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne’, l’amministrazione comunale di Capannori ha promosso una serie di iniziative per riflettere su questa importante tematica. Alcune di queste iniziative fanno parte della stagione artistica di Artè, promossa dal Comune con la direzione artistica del regista ed attore Marco Brinzi. "La violenza di genere è un fenomeno molto grave che purtroppo non tende ad arrestarsi, ed è quindi estremamente necessario informare e sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica, coinvolgendo uomini e donne, perché è fianco a fianco che dobbiamo lottare per sconfiggere la cultura del sopruso e promuovere la cultura del rispetto - affermano l’assessora alle pari opportunità Ilaria Carmassi e l’assessora alla cultura Claudia Berti, - in occasione della giornata contro la violenza di genere abbiamo quindi promosso alcuni eventi coinvolgendo anche alcune realtà locali, per offrire l’occasione alla nostra comunità di conoscere meglio questo tema e di riflettere insieme".

Nel mese di novembre si svolge inoltre la campagna "Pane amore e… non violenza - Per molte donne la violenza è ancora pane quotidiano", realizzata dal Comune, in collaborazione con le associazioni di categoria. Ai clienti degli esercizi aderenti il pane viene consegnato dentro un sacchetto di carta che riporta lo slogan della campagna e i recapiti a cui rivolgersi in caso di bisogno. Nel mese di dicembre conferenza sul tema della sicurezza e della tutela delle donne nell’ambito della campagna "Questo non è amore". Prevista la presenza di rappresentanti del centro Antiviolenza La Luna. Ma.Ste.