Tutti gli appuntamenti fino al 24 maggio . Ingresso libero

L’Augusta comincia venerdì 26 gennaio con l’autore di satira politica Federico Palmatoli, in arte “La versione di Osho”. Si continua giovedì 15 febbraio con il direttore d’orchestra Beatrice Venezi e il suo libro “Le sorelle di Mozart”. Il giornalista e storico Francesco Carlesi, insieme alla senatrice Stefania Craxi e al deputato Alessandro Amorese, saranno gli ospiti dell’appuntamento in programma per giovedì 21 marzo. Carlesi, in particolare, presenterà il suo ultimo libro “L’Italia del miracolo”, un volume che ha lo scopo di non dimenticare quanti hanno contribuito, nei diversi ambiti politici, industriali, economici, giuridici in cui si sono cimentati con intelligenza e coraggio, alla crescita dell’Italia. Il 18 aprile il giornalista Fabio Dragoni e il professore Gian Piero Joime dialogheranno intorno al libro “Per non morire al verde”, di Dragoni.

Il 24 maggio, infine, il giornalista Francesco Borgonovo presenterà il suo nuovo libro, che uscirà nelle prossime settimane, che si intitola “Pensiero magico” e che rappresenta una critica alla modernità. Tutti gli incontri si svolgeranno alla Casa del Boia, alle 21, a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni https://laugustafestival.it/ [email protected] whatsapp: 380 148 1747.