Tutti gli appuntamenti di oggi al festival “Lucca città di carta“

Ultimo giorno di apertura, oggi, per “Lucca Città di Carta“, festival all’insegna della cultura e della creatività. Il Real Collegio ospita la terza edizione fatta da oltre 80 stand, 70 eventi, laboratori, mostre e workshop, per un’esperienza coinvolgente per ogni età e interesse. Tra gli ospiti di spicco di oggi, alle 11.30, nella sala Leopardi, la scrittrice Sara Rattaro, che presenterà il suo ultimo lavoro, “Io sono Marie Curie“ per Sperling & Kupfer, la storia del genio ossessivo di Marie Curie, vincitrice di due premi Nobel, la sola ad averli vinti in due distinti campi scientifici: nel 1903 per la fisica (prima donna insignita, insieme al marito Pierre Curie) e nel 1911 per la chimica.

Alle 17.30, nella sala Montale, lo scrittore Alessandro Ricci gioca... in casa, con il suo “La leggenda degli unici“, un fantasy per ragazzi che parla, sotto la narrazione di un’avventura in un mondo fantastico, della ricerca del proprio io, al di là delle definizioni che la società adulta prova in ogni modo a darci.

Nella sala Leopardi, alle 18, arriva Paolo Ercolani, filosofo e docente dell’Università di Urbino “Carlo Bo“, oltre che saggista e conferenziere, a partire dalla sua ultima pubblicazione, “Nietzsche l’iperboreo. Il profeta della morte dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza artificiale“. Ercolani darà il suo punto di vista sul periodo storico che sta attraversando l’uomo e il concetto di Umanità. Da non perdere, anche la rievocazione storica con la Milizia di San Giorgio, gruppo di rievocazione storica rinascimentale a cura dell’Associazione Sarzana Senza Tempo.

Nel secondo chiostro del Real Collegio i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza culturale unica. E infine, da ricordare anche l’area food curata dall’Associazione Cuochi Lucchesi, dove si potranno gustare piatti tradizionali toscani.