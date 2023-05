“Tutti a tavola, tutti insieme!“ Studenti e amministratori all’insegna del “gluten free“

Un messaggio fortemente simbolico di uguaglianza e rispetto per gli altri, lanciato all’ora di pranzo che parte dalle mense delle scuole di Altopascio.

Tutti i pasti serviti ai bambini e ai ragazzi nella giornata di ieri sono stati senza glutine. Quasi 1.000 le pietanze servite totalmente “gluten free“ e portate nelle scuole del territorio, in occasione dell’iniziativa “Tutti a tavola, tutti insieme!“.

Il progetto è promosso dall’associazione Italiana Celiachia in collaborazione con Comune di Altopascio, Istituto comprensivo e Cirfood nell’ambito della Settimana nazionale della celiachia, con l’obiettivo di far vivere la diversità alimentare come risorsa, coinvolgendo scuola, amministrazione comunale e famiglie.

E per l’occasione ai tavolini non si sono seduti soltanto bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche degli ospiti speciali, quali alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale.

A mensa, insieme ai ragazzi e ai bambini infatti, proprio per rafforzare il messaggio lanciato dall’iniziativa, sono andati a pranzare con gli alunni anche i rappresentanti della giunta a partire dalla sindaca, Sara D’Ambrosio, gli assessori all’Istruzione Valentina Bernardini e ai Lavori pubblici Francesco Mastromei, la presidente del Consiglio comunale Rina Romani e il consigliere comunale Nicola Calandriello.

Lo scopo di questo appuntamento, a cadenza annuale, è quello di promuovere varie iniziative per informare e far conoscere meglio alcuni aspetti legati alla celiachia. Una giornata, alla quale Altopascio ha aderito come unico comune della Piana insieme a Lucca, che nasce come esperienza di condivisione tra i bambini e di sensibilizzazione su celiachia e dieta senza glutine, in un momento molto importante della giornata dei bambini e dei ragazzi, come quello dello stare insieme a tavola.