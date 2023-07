Tutti a lezione tra la natura Successo per il progetto di educazione ambientale

In corso al Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, la serie di lezione sull’Ambiente a cura della polizia provinciale di Lucca. Gli agenti della polizia provinciale stanno svolgendo delle attività formative appositamente pensate per chi frequenta le scuole elementari e medie e che si inseriscono nelle “Settimane Verdi“. Un’attività che rientra negli obiettivi dell’ente di Palazzo Ducale e ha come scopo quello di migliorare la familiarità della popolazione con i contesti naturali e che, quest’anno, coinvolge bambine e bambini non solo toscani, ma che provengono con i loro insegnanti anche dall’Emilia Romagna e dalle Marche.

I numeri del progetto, avviato con la collaborazione della struttura ricettiva del Casone di Profecchia, parlano di un importante successo: prendono parte agli incontri 5 istituti primari, per un totale di 273 alunni e 7 istituti secondari di primo grado, per un totale di 331 studenti. Altri 120 alunni arriveranno nelle prime settimane di settembre, prima dell’inizio della scuola, portando così il totale a 724 ragazze e ragazzi che avranno vissuto un’esperienza a contatto con la natura, in un contesto come quello dell’Appennino Tosco-Emiliano, all’interno di un percorso formativo innovativo che vede coinvolti operatori del territorio, istituzioni scolastiche e istituzioni locali.

Il supporto della polizia provinciale non si limita esclusivamente alle lezioni al Casone di Profecchia, tra l’altro “Oasi di protezione faunistica regionale“ e parte del Parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano, ma prevede anche un’escursione didattica verso il Rifugio Cella a 1650 metri di altitudine e alla Cima Bocca di Massa a 1815 metri. Ai partecipanti viene illustrato tutto quello che si trova in natura; dai tipi di piante, ai funghi, dalle orme lasciate sul terreno dagli animali, fino alle relazioni tra gli organismi.

"La conservazione dei contesti naturali – spiega il presidente della Provincia, Luca Menesini – è sempre più una priorità. Per questo, riteniamo che la promozione dell’educazione ambientale sia fondamentale per una maggiore consapevolezza e comprensione dell’ambiente che ci circonda".

Fio. Co.