Tutte le piazze del maestro Roni Grande successo per la lirica de “Il Serchio delle Muse“

Il seguito di pubblico che si registra nei concerti all’aperto itineranti organizzati dall’Associazione Musicale "Il Serchio delle Muse" è in continuo crescendo, anche se tuttavia l’emozione e il coinvolgimento che si respira nelle comunità di riferimento del maestro Luigi Roni, ideatore e direttore artistico del Festival Lirico della Valle del Serchio fino alla sua scomparsa nel 2020, non ha eguali né artisticamente né emotivamente. Come accaduto a Calomini, borgo natio del Basso di caratura internazionale, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, dove la serata dal programma particolarmente ricco eseguito magistralmente sul palco nella piazza intitolata al Maestro dal tenore Giorgio Casciarri, dalla soprano Angela Gandolfo, dal baritono Marzio Giossi, dalla mezzo soprano Christine Knorren e dal pianista Cesare Goretta, anche Fosciandora ha risposto entusiasticamente. Nella piccola piazza nel borgo di Migliano, anche questa intitolata al Maestro è andato in scena un altro spettacolo di altissimo livello e molto partecipato. L’occasione era il concerto finale degli allievi dell’Accademia del baritono Bruno Caproni. Protagonisti della serata, il soprano Caroline Behan, il basso baritono Matthew Mannion , il mezzosoprano Anna Aelena Mc Lachlan e Julian Evans al pianoforte. In scena l’Otello di Verdi, la Bohème di Puccini, la Manon Lescaut e poi lo strepitoso terzetto finale con Così fan tutte di Mozart.

In prima fila ad assistere all’esibizione, il figlio del maestro, Claudio Roni, presidente onorario dell’Associazione musicale Il Serchio delle Muse presieduta, oggi, da Fosco Bertoli. A far gli onori di casa, ci ha pensato il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi che ha portato il saluto di tutta l’amministrazione comunale. Alla fine dello spettacolo, è stata conferita in segno di riconoscimento una targa agli artisti, in segno di riconoscimento, con le cantanti omaggiate da un bouquet di fiori.

Prosegue, quindi, con successo il programma di questa edizione 2023 di appuntamenti con la Lirica nella Valle del Serchio. Al momento l’attenzione è concentrata sul concerto del "Trio Mila" nella Chiesa Santa Maria Assunta di Puglianella, frazione del comune di Camporgiano. A esibirsi saranno Diana Colosi all’arpa, Federica Baronti, flauto, e il soprano Delia Palmieri. Il concerto è previsto per le17 di oggi.

Fio. Co.