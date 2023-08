Tutte le chiusure e le modifiche alla viabilità a Lucca

Piazze e strade off-limits per le auto e modifiche alla viabilità. Chiuse al transito le principali piazze dove si svolgeranno gli eventi: San Martino, Antelminelli, San Francesco e Cittadella. Chiusura totale alle auto salvo i mezzi di soccorso anche in via Vittorio Veneto, tra l’intersezione con via Vittorio Emanuele II e l’intersezione con Via Francesco Carrara; in Corso Garibaldi, tra l’intersezione con via San Girolamo e l’intersezione con via della Corticella e in via Francesco Carrara, tra l’intersezione Via Vittorio Veneto e l’intersezione con via San Girolamo. Alcuni provvedimenti saranno dalle 8 di domani alle 13 di domenica.

Scatta in questa fascia oraria il divieto di parcheggio con rimozione coatta, per il posizionamento dei new jersey, in 8 stalli riservati ai residenti in Corso Garibaldi; in via delle Trombe, tra l’intersezione con via Vallisneri e l’intersezione con Piazza Antelminelli comprendente 6 stalli riservati ai residenti e uno riservato ai disabili e compresi i velocipedi nella rastrelliera davanti l’ufficio postale. Dalle 8 divieto di sosta con rimozione coatta nelle piazze San Martino, Antelminelli, San Francesco, Guidiccioni, Cittadella. Anche in via del Gonfalone, ma limitato a 4 stalli di sosta residenti tra la fontana e il civico 8; in via del Molinetto, tra il civico 4 e l’intersezione con Corso Garibaldi.

Dalle 18 divieto di transito per le auto eccetto mezzi di soccorso, in via del Gonfalone tra l’intersezione con piazza Santa Maria e l’intersezione con via Michele Rosi, per via Michele Rosi, tra il Portone del Borghi, via della Zecca, via del Gonfalone e vicolo del Capraio. In via della Zecca, tra l’intersezione con la piazzetta e l’intersezione con via Michele Rosi, consentito l’accesso alle aree private fino all’intersezione con piazzetta della Zecca compatibilmente con gli assembramenti. Stesso divieto anche in via delle Stallette, all’intersezione con via del Gonfalone. Invertito il senso di marcia di via San Leonardo, con direzione consentita via Buiamonti – via Michele Rosi. Al provvedimento segue l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in via San Leonardo, all’intersezione con via Michele Rosi.