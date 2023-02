Tutta la magia di Alba Donati E Lucignana diventerà un film

Reduce dalla presentazione del suo libro "La Libreria sulla collina" a Barcellona, dove l’edizione spagnola, in catalano e castigliano, è già in ristampa a una settimana dall’uscita; la poetessa e letterata Alba Donati ieri pomeriggio è stata protagonista nella sede lucchese della Croce Verde, dove ha presentato questo affascinante ‘memoir‘. Sono le 17 e la sala è, come da consuetudine, già zeppa di estimatori e appassionati di lettura con il sorriso pronto e il cuore aperto. L’evento denominato "Ritorno a casa", dove si è discusso del libro in questione e dei tanti temi che la sua lettura suggerisce e stimola, è stato organizzato, con il contributo della Libreria Ubik, dal’Associazione di Pubblica Assistenza nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 130 anni di attività.

"Mi sorprendo ogni volta nel vedere tante persone interessate con convinzione al mio libro, alla libreria di Lucignana e alla strada percorsa in questi anni insieme alla mia comunità di origine - dice Donati – Oggi, come ieri alla Citta dei Lettori di Bagno a Ripoli altrettanto affollata. Una scelta ardita la mia, una strada in salita, non priva di ostacoli e di imprevisti, come non manco di ricordare appena posso; ma meravigliosamente bella e in continuo divenire. Una scoperta senza fine di emozioni, di vitalità, di attrattiva aldilà di qualsiasi aspettativa immaginabile, insieme a una riscoperta di sentimenti, valori e desideri, perlopiù sepolti in qualche meandro sconosciuto, quasi di altri tempi, fuori dalla routine quotidiana e da qualsiasi frenesia contingente. Non posso nascondere il forte impatto interiore che provo quando alcuni visitatori della mia libreria se ne vanno con le lacrime agli occhi promettendo di tornare presto. Una promessa che sembrano fare più a loro stessi che a me e che sento cercheranno di rendere reale appena possibile. Sono molto felice della scelta fatta nel dicembre 2019 e penso che la speciale e magica energia che si respira alla Libreria sopra la Penna di Lucignana traspaia dal racconto di questo tratto di vita racchiuso nel libro".

Il caso letterario edito da Einaudi, le copie vendute solo in Italia si avvicinano alle 20mila, presto si trasformerà per diventare anche qualcosa dalla diversa forma; forse un docufilm o una fiction, sul grande o sul piccolo schermo ancora non è dato saperlo perché lo sviluppo del progetto è tuttora coperto dal massimo riserbo. Certo è, invece, l’accordo sui diritti siglato con la casa di produzione e distribuzione cinematografica e televisiva Fandango finalizzato a svelare attraverso le immagini lo straordinario mondo di Alba Donati e della Libreria aperta nella sua Lucignana.

Fiorella Corti