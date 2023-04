"Tuteliamo l’antico porto fluviale" Appello per l’area di San Concordio

Un recupero unitario delle strutture interrate del Porto, dalla Piazza Coperta al Chiesone: ecco cosa chiedono Italia Nostra e l’associazione Amici del Porto all’indomani dell’annuncio del ritrovamento di nuovi reperti tra cui delle bitte per l’ormeggio delle barche del vecchio porto fluviale di Lucca, a San Concordio avvenuto a maggio, ma reso pubblico solo ora. Ritrovamenti che si aggiungono a quelli dal 1998 in poi, dalla darsena agli scali, al muro di contenimento, alle bitte e senza considerare che nella zona insiste un insediamento etrusco, i ritrovamenti del primo impianto del gasometro e parecchie decine di strutture murarie interrate di estremo interesse.

"Se ne deduce che l’intera struttura del porto – scrivono –, i cui reperti sono stati trovati episodicamente ed in maniera parziale perché non durante scavi finalizzati a cercarne i resti, ma in scavi condotti in "tutela archeologica", cioè in occasione di scavi finalizzati o alla bonifica ambientale o alla nuova costruzione (Piazza Coperta), si trova ancora interrata e presumibilmente integra, ed aspetta solo di essere riportata alla luce con scavi ad hoc condotti con metodo scientifico".

Per questo Italia Nostra e gli Amici del Porto chiedono alla nuova amministrazione comunale di riorganizzare la sistemazione degli spazi esterni dell’area Gesam e dell’area della Piazza Coperta tenendo conto non solo degli ultimi ritrovamenti, ma dell’esistenza dell’intera struttura, la cui riconoscibilità anche topografica si va perdendo a causa degli interventi edilizi in corso. "Nello specifico – conclude la nota – anche utilizzando il finanziamento Pinqua che è ancora in corso di definizione e con l’accordo della Soprintendenza, che auspichiamo apponga il vincolo, il Comune potrebbe prevedere soluzioni che contemplino, o che perlomeno non impediscano in futuro, il recupero unitario delle strutture murarie della "darsena" , portate alla luce nel 2009-2011 nell’area della Piazza Coperta con quelle, ad esse in perfetta continuità, degli "scali del porto" portate alla luce la primavera scorsa nell’area di pertinenza del Chiesone".