Tuscany Indoor di baseball. Oggi le finali a Capannori

Il baseball giovanile è protagonista oggi a Capannori che ospita le fasi finali della Tuscany Indoor League di baseball Under 12, con la squadra di casa che difenderà il titolo di campione, guadagnato nel 2024. Per la finalissima appuntamento alla palestra di San Leonardo in Treponzio (Istituto comprensivo "Don Aldo Mei") alle 17, quando, i "Draghetti" DRK Baseball Capannori scenderanno in campo per disputare la finalissima contro la vincitrice tra le partite di Livorno Baseball, Lancers Lastra a Signa e Padule Sesto Fiorentino. L’evento organizzato dal DRK Baseball Capannori in collaborazione del Comune, vede i primi incontri già alle 9 del mattino, a cui si può assistere con ingresso gratuito. "Questo appuntamento può essere l’occasione per i ragazzi e le ragazze che vogliono avvicinarsi al baseball e al softball – spiegano gli organizzatori – per venire a vedere come si gioca e prendere i primi contatti con questa disciplina sportiva che esalta lo spirito di squadra. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per il baseball toscano – sottolinea il presidente DRK Baseball Capannori Giancarlo Mannini – offrendo ai ragazzi l’opportunità di giocare conoscersi e divertirsi anche nei mesi invernali, opportunità condivisa anche con le famiglie che li seguono sempre con affetto".