"Turni di notte della Municipale a Capannori tutti i giorni"

"Turno di notte e orario prolungato della polizia municipale per tutti i giorni della settimana". E’ quello che chiedono i consiglieri comunali della Lega a Capannori. "Siamo preoccupati per la sicurezza dopo gli ultimi episodi – si legge in una nota degli esponenti del Carroccio, Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso – serve una risposta immediata con il rafforzamento delle attività di controllo e presidio del territorio. Qualche giorno fa - proseguono i consiglieri leghisti di minoranza - si è verificato un gravissimo episodio ai danni di una attività in piazza Moro, danneggiata da uno straniero che ha anche aggredito una dipendente".