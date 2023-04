“Turisti, numeri da capogiro“ Tutto esaurito per il “Ponte“ in alberghi, bar e ristoranti

Città strapiena di turisti. Il lungo ponte del 25 aprile ha polverizzato i record precedenti relativi a questo periodo in quanto a presenze di turisti e visitatori. In attesa dei numeri ufficiali, l’amministrazione riscontra con grande soddisfazione insieme alle categorie alcuni dati inappellabili: alberghi e strutture ricettive sono piene da giorni, strade, luoghi e monumenti simbolo sono letteralmente presi d’assalto da un turismo prettamente familiare, che si trattiene a Lucca per più giorni e che oltre ad essere rapito dalle bellezze del territorio, dimostra di apprezzare la variegata offerta enogastronomica della città, con i ristoranti costretti ai turni straordinari per colmare la domanda.

Numerose anche le testimonianze degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria, che hanno definito il ponte di quest’anno senza precedenti in quanto a numeri, presenze e coinvolgimento del territorio. Grande affluenza ai musei cittadini e sulle torri, che hanno scatenato un’onda social che vede Lucca protagonista tra gli hashtag e i trend del momento legati al turismo. Successo anche della mostra mercato di Santa Zita, con migliaia di visitatori e un altissimo riscontro di partecipazione.

“Questo lungo ponte del 25 aprile regala nuova grande soddisfazione al settore del turismo cittadino – commenta l’assessore Remo Santini – Numeri da capogiro che ancora una volta consacrano Lucca come una delle mete più ambite a livello nazionale. E’ importante sottolineare che questa tipologia di turismo si trattiene, vive la città nelle sue bellezze e nelle sue tipicità: questo significa che la macchina funziona e che la programmazione scrupolosa messa in campo porta i suoi frutti. Voglio ringraziare gli operatori dei centri di informazione turistica, che in questi giorni non hanno conosciuto sosta per soddisfare al meglio le richieste dei visitatori”.