Turisti “all’assalto“ della città Boom di presenze nei luoghi simbolo

Tanti turisti a Lucca, la conferma arriva anche dalle presenze registrate presso lo I.A.T. di piazzale Verdi nella settimana che va dal 3 al 9 aprile con una netta prevalenza di stranieri: sono 1826 le persone che sono state censite dagli uffici turistici, fra i quali 39 residenti in provincia, 673 in Italia e ben 1114 all’estero. Pasqua boom per le torri lucchesi e l’Orto Botanico cittadino che fanno registrare un netto incremento rispetto alle giornate analoghe dello scorso anno. Nelle giornate di sabato e domenica scorse, infatti, le strutture gestite da Metro, società controllata dal Comune, hanno visto crescere in maniera decisa il numero dei biglietti staccati. Sulla Torre Guinigi, uno dei simboli cittadini più conosciuti e frequentati, i visitatori che hanno deciso di godersi il panorama accanto ai lecci della storica torre, sono stati complessivamente 2562. Quelli registrati nel 2022 (ovvero nel sabato 16 e nella domenica 17 aprile) erano stati 2196: a distanza di un anno, dunque oltre 300 persone in più, per un aumento pari a oltre il 17 per cento.

Ma il vero e proprio salto in avanti è prima di tutto per l’altra torre cittadina, ovvero la Torre delle Ore a cui si accede da via Fillungo, dove nei due giorni i visitatori sono stati 983, lo scorso anno furono appena 302: l’aumento è davvero consistente e pari a oltre il triplo rispetto al 2022. Numeri che rendono meno distante il confronto tra le due torri, lo scorso anno a distanza siderali come numero di presenze. Bene anche l’Orto Botanico, un vero e proprio gioiello naturalistico che i residenti lucchesi, a partire da oggi e sino al 16 aprile, potranno visitare – così come le torri e tante altri luoghi – gratuitamente nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Libertà che ricorda il momento in cui, nell’aprile del 1369, il popolo lucchese ritrovò, ad opera dell’imperatore Carlo IV di Boemia, l’agognata indipendenza, dopo 40 anni di dominazione straniera.

L’Orto Botanico, nei due giorni pasquali, ha collezionato 1000 presenze tonde tonde, con un incremento pari all’11% rispetto all’anno scorso quando i biglietti staccati si fermarono a quota 898. Un bilancio complessivo più che lusinghiero, confermato dai tanti turisti che si vedono per le strade in questi giorni, e che lascia ben sperare sull’ormai imminente alta stagione, dopo l’inverno tenuto comunque su da tante nuove iniziative che hanno finito, dopo anni di magra, per rivitalizzare Lucca e le sue tante bellezze.

Fabrizio Vincenti