Turismo, pochi candidati nel settore “Gli imprenditori siano onesti sui motivi“

La Filcams Cgil Lucca si dice “moderatamente soddisfatta“ per la riuscita della prima edizione della Borsa Mercato Lavoro a Villa Bottini. Ma, più che per la mancanza di candidati (poco più di un centinaio per 173 posizioni lavorative offerte) la categoria esprime sorpresa per le cause indicate dagli imprenditori per tale carenza. Per Cgil non sono da mettere sul banco degli imputati né il reddito di cittadinanza né la mancanza di spirito di sacrificio dei giovani. “Chi opera nei settori legati al turismo conosce bene la situazione del comparto, dove spesso si riscontrano condizioni di lavoro prossime alla schiavitù, con orari, paghe e trattamenti pessimi – così Filcams Cgil – . La realtà di queste posizioni lavorative è infatti spesso pregna di lavoro nero, lavoro grigio, con il mancato riconoscimento delle ore effettivamente lavorate e di quelle di riposo, e contratti precari. Ma anche del mancato riconoscimento della professionalità, che porta i lavoratori a un inquadramento in livelli professionali inferiori a quelli che spetterebbero loro, con conseguenze sul salario. Occorre ripartire da lavoro regolare e formazione professionale per stabilizzare l’occupazione e dall’implementazione della contrattazione di secondo livello“.