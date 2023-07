Turismo, più incassi per il Comune Quadruplicati i guadagni dai bus

Il turismo rimpinza le casse comunali. I dati che arrivano dai primi mesi di questo 2023 parlano di un vertiginoso incremento degli incassi che è in parte la prova tangibile, il riscontro pratico dell’aumento delle presenze in città, ma è anche frutto delle modifiche effettuate al tariffario. Prendiamo ad esempio gli incassi derivanti dai biglietti dei bus, sia quelli turistici che di linea. Tra gennaio e maggio sono addirittura quadruplicati: 380mila euro contro i 95mila euro dello scorso anno. Un incremento che, secondo il Comune, attesterebbe un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto di quei turisti, evidentemente numerosi, che preferiscono la periferia al centro per dormire. Dall’altra, per quanto riguarda i bus prettamente turistici, c’è da dire che dal 21 marzo di quest’anno la tariffa ordinaria per l’accesso e il transito in alta stagione è tornata ad essere di 130 euro al giorno, mentre l’anno scorso, dal 21 marzo a fine giugno, era in vigore una tariffa unica giornaliera (per agevolare la ripresa del settore) che era di 45 euro per chi pagava online e di 60 per l’acquisto in loco.

Anche da alberghi e strutture ricettive arriva un dato rilevante: gli incassi della tassa di soggiorno hanno raggiunto al 14 luglio la somma di 585.699 euro contro i 399.844 euro del 2022, per un incremento del 46,4%. Anche in questo caso è giusto ricordare che dal 1 marzo le tariffe sono aumentate di 1 euro per tutte le strutture e di 1,50 euro per gli hotel di lusso.

Più nitido il dato che arriva dalle torri cittadine e dall’orto botanico, che nel primo semestre del 2023 hanno fatto registrare 132.978 presenze (circa 20mila in più rispetto al 2022), con un incasso di 569mila euro contro i 467mila euro dello scorso anno. "Numeri importanti – commenta l’assessore al turismo Remo Santini – che raccontano un turismo di qualità, con flussi di visitatori che vivono la città favorendo le attività ricettive, di ristorazione e il commercio". Numeri e incassi che senza dubbio fanno bene alle casse comunali. "Questi dati testimoniano scelte corrette in ambito di programmazione e strategia – commenta l’assessore al bilancio Moreno Bruni – Senza incidere sulle tasche dei cittadini sono stati ottenuti risultati importanti e reperite risorse che potranno adesso essere investite per garantire i servizi essenziali o per l’organizzazione di nuove iniziative che, come abbiamo potuto appurare, arricchiscono il territorio, le attività e i cittadini tutti".

Teresa Scarcella