Turismo, numeri ancora in aumento. Crescono quantità e anche qualità

Dati in crescita per quanto riguarda il turismo a Lucca, sia per l’aspetto dei numeri che per la qualità. Si parla, infatti, di un turismo sempre più stanziale, un trend che fa ben sperare per una svolta in termini qualitativi. L’occasione per parlare di turismo è l’annnuncio della nuova fiction Rai che verrà girata in autunno in città.

"Il primo trimestre del 2024 – afferma l’assessore Remo Santini – ci consegna dei numeri molto positivi; parliamo di un incremento sia rispetto all’anno precedente, che già aveva regalato molte soddisfazioni in termini di flussi, sia tornando indietro negli anni; il trend è positivo, stiamo analizzando i numeri per fornire a breve le percentuali in crescita e questo è stato possibile grazie al lavoro prezioso degli uffici, dirigente, funzionari e impiegati, senza di loro tutto quello che l’amministrazione è riuscita ad allestire non sarebbe stato possibile".

Santini è soddisfatto e affida a questa lettura del fenomeno turistico che vede, sì, Lucca al centro, non senza citare la strategia vincente. "Lavorare in sinergia con il territorio – prosegue l’assessore – è fondamentale perché oggi dobbiamo costituire una rete di offerte che possano catturare l’interesse del turista; diversificare, allargare gi orizzonti, vuol dire lavorare con i Comuni della Piana e non soltanto; con Viareggio come staimo facendo, con Collodi attraverso l’interscambio con la Fondazione Pinocchio; insomma, questo è un bel turismo e se penso alle iniziative in programma, non c’è che andarne fieri: dalle Mille Miglia all’Oscar del cicloturismo che porterà a Lucca centinaia di presenza qualificate, testate giornalistiche, per non parlare del concerto del 28 giugno di Riccardo Muti e la presenza di Eric Clapton il 2 giugno". Diversificare ed estendere ad una platea plurale le offerte turistiche.

Una ricetta che Santini declina così: "Non possiamo né dobbiamo concepire il turismo che viene a Lucca per vedere il centro storico; l’idea di aprire alla Lucca sotterranea, significa in qualche modo offrire una scoperta della città che non è soltanto quella che si vede in superficie; si attira un turismo interessato che a sua volta si spinge alla scoperta di tutto quello che sta intorno a Lucca, la campagna, le ville, il mare, la montagna".

Incalzato sull’overtourism, argomento che il nostro giornale aveva fatto emergere nei giorni scorsi, l’assessore conferma: "Non vedo questo rischio, e la politica del turismo che stiamo attuando e vorremo ampliare, va semmai nella direzione di flussi di persone che apprezzano gli eventi, vengono e partecipano, rimanendo sul territorio per più di un giorno, una conferma che arriva anche dai dati delle strutture ricettive".

Mau. Guc.